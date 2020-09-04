В Барнауле на ул. Власихинская построят два бизнес-центра

Жилые кварталы в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле на торги выставили два земельных участка на ул. Власихинская для дальнейшего строительства бизнес-центров.

Как сообщает amic.ru, один из участков площадью более 3,1 га находится на ул. Власихинской, 204. Стартовая цена – 3,4 млн руб. В документации к торгам сказано, что рельеф участка сложный. По нему проходит сеть водоотведения, ЛЭП, а также недостроенная напорная канализация из двух трубопроводов.

Второй участок также площадью 3,1 га расположен на ул. Власихинская, 206. Его стоимость выше первого - 3,8 млн рублей, так как на земле нет никаких инженерных сетей и строений.

Отмечается, что рядом с этими участками застраиваются жилые кварталы. Участки граничат со строящимся микрорайоном «Времена года» и с кварталом 2012. Неподалеку находится и квартал «Норд», где одновременно строят 16 многоэтажек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Барнауле построят храм для христиан-баптистов

Площадь здания будет 300 квадратов, рядом разместят несколько парковок, территорию озеленят и благоустроят (подробнее)