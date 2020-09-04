«Единая Россия» проверяет, получают ли младшеклассники горячее питание

В столовой. Фото: Олег УКЛАДОВ

Члены партии «Единая Россия» проверяют, обеспечивают ли учеников младших классов горячим питанием в регионах. Во время сентябрьского мониторинга особое внимание уделяют жалобам родителей и детей, а также сообщениям в открытых источниках, которые будут проверять.

В мониторинге принимают участие депутаты партии всех уровней — от сельских поселений до Федерального Собрания, аппарат региональных и местных отделений «Единой России», активисты «Молодой Гвардии», представители региональных органов власти и родители,

По словам координатора партпроекта «Новая школа», депутата Госдумы Алены Аршиновой, родители школьников активно включаются в такой контроль, потому что им небезразлично, в каких условиях учатся их дети. Так, например, в августе партия проводила во всех регионах страны «Родительскую приемку» школ. В этой акции приняли участие более 10 тысяч родителей учащихся.

— Они смогли лично оценить качество выполненных ремонтных работ, оснащенность учебных классов и лабораторий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, благоустройство школьных территорий — все то, что в процессе обучения может повлиять на здоровье и успеваемость детей, — добавила Алена Аршинова.

Депутат Госдумы от региона, член Генерального совета «Единой России» Даниил Бессарабов, принимавший непосредственное участие в реализации данной инициативы на федеральном законодательном уровне, призвал родителей младшеклассников взять тему горячего питания на постоянный родительский контроль.

Он добавил, что любое новое дело или проект всегда стартует непросто. Тема школьного питания не стала исключением, и до последнего держала «в напряжении». По информации краевых ведомств, в Алтайском крае со 2 сентября каждый младшеклассник будет обеспечен горячим школьным питанием.

– Сегодня на территории края в начальной школе обучаются более 120 тысяч детей. И подготовительная работа проделана большая. Теперь важно не оставлять эту тему без внимания и взять ее на нормальный, постоянный общественный родительский контроль, – подчеркнул депутат.

Отметим, что по вопросам организации питания следует обращаться в Министерство образования и науки Алтайского края, также можно направлять обращения в партию, или непосредственно Даниилу Бессарабову.