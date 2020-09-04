Погода в Барнауле 4 сентября 2020 года: +17 и дождь

Погода в Барнауле 4 сентября 2020 года. Фото: Олег УКЛАДОВ

Согласно прогнозу синоптиков, погода в Барнауле 4 сентября 2020 года будет прохладной и дождливой.

- Дождь будет идти в первой половине дня. Температура поднимется до +15.... +17 градусов. Ветер западный, 7-12 метров в секунду, - сообщает Алтайский гидрометцентр.

На выходных в Барнауле - 5 и 6 сентября - будет еще прохладнее. В субботу ожидается +13...+15, в конце дня небольшой дождь, в воскресенье +14...+16 (преимущественно без осадков).

В целом по краю 4 сентября прогнозируют дожди, местами сильные, а в предгорьях ливни, также грозы, град и усиление ветра до 18-23 метров в секунду. На выходных в регионе также местами будут идти дожди, но уже не столь интенсивные и без града и грозы.

Между тем, с 4 по 7 сентября в западных районах сохранится высокая пожароопасность - 4-й класс горимости.