Алтайский губернатор поставил прививку от гриппа

Виктор Томенко привился отечественной вакциной.

Алтайский губернатор Виктор Томенко поставил прививку от гриппа. О чем накануне, 3 сентября, сообщил в Инстаграме.

- Сегодня поставил прививку от гриппа. Вакцина отечественная – защищает от тех видов гриппа, которые ожидаются в нынешнем сезоне, - написал глава региона.

Перед уколом губернатору измерили температуру и давление и задали несколько стандартных вопросов. Виктор Томенко ответил, что у него нет аллергических реакций и признаков простудных заболеваний.

Как сообщили в правительстве региона, в этом году для вакцинации используется отечественный препарат «Совигрипп». Он вырабатывает иммунитет от нескольких штаммов гриппа.

В 2020 году прививочная кампания стартовала в августе. В целом в Алтайском крае планируется привить около 60% жителей. Детям прививку можно ставить с 6-месячного возраста.

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