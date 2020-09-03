На Алтае погиб известный сосудистый хирург Юрий Субботин

Прощание с медиком состоится 4 сентября в траурном зале клинической больницы (фото: КГБУЗ «Краевая клиническая больница»)

В среду, 2 сентября, на 60-м году жизни трагически погиб врач алтайской Краевой клинической больницы, сосудистый хирург Юрий Субботин. Об этом сообщила администрация медучреждения.

Юрий Григорьевич отдал медицине 37 лет своей жизни. После окончания лечебного факультета Алтайского государственного медицинского института и прохождения интернатуры по специальности «хирургия», он с 84-го года работал врачом-хирургом Волчихинской ЦРБ. В 87-м году его пригласили в клиническую больницу в кардиохирургическое отделение.

Он стал первым в Алтайском крае хирургом, кто стал применять имплантацию кава-фильтра.

- В совершенстве владел всем спектром реконструктивных операций на аорте и ее ветвях, магистральных артериях и венах конечностей, - рассказывают в больнице.

Благодаря своему трудолюбию Юрий Григорьевич в 1998 году был назначен заведующим отделением сосудистой хирургии. А еще целых 15 лет он числился главным внештатным сосудистым хирургом Главного управления Алтайского края по здравоохранению. Юрий Субботин был обладателем многих наград.

По словам знакомых с ситуацией, накануне он возвращался домой с рыбалки. У автомобиля лопнуло колесо. Водитель не справился с управлением и машина перевернулась.

Прощание с известным хирургом пройдет 4 сентября с 11.00 до 13.00 часов в траурном зале КГБУЗ «Краевая клиническая больница».