На Алтае закрылся ковидный госпиталь

За три месяца в больнице пролечено 176 человек Фото: Олег УКЛАДОВ

В последний день лета, 31 августа, в Алтайском крае закрылся один из госпиталей, специально выделенный для больных коронавирусом.

Речь идет об Алейском инфекционном госпитале.

- Всего за три месяца работы в инфекционном госпитале было пролечено 176 человек, 155 выписаны с выздоровлением, 19 переведены в другие ЛПУ, одного перевели в другое отделение, также зарегистрирован один смертельный исход (не от COVID-19), - приводит официальную статистику пресс-служба министерства здравоохранения Алтайского края.

Прежде чем начать принимать плановых пациентов (ранее в этом отделении располагался роддом Алейской ЦРБ), в помещении проведут заключительную дезинфекцию, а затем здесь начнется ремонт. Только после всего этого коллектив роддома вернется на свои рабочие места.

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