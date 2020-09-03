Сто пациентов эвакуировали с помощью вертолета на Алтае

С начала года совершено уже 67 полетов Фото: предоставлено пресс-службой

С начала года силами санитарной авиации в Алтайском крае с помощью вертолета было эвакуировано сто пациентов, в том числе 17 детей.

- В первую очередь, эвакуация медицинским вертолетом необходима пациентам с инфарктами и инсультами, тяжелыми травмами и течением заболеваний, помощь которым можно оказать только в условиях специализированного медицинского учреждения, - говорят в пресс-службе министерства здравоохранения Алтайского края.

Помощь оказывается пациентам в рамках действия национального проекта «Здравоохранение». В этом году на эти цели было выделено более 125 миллионов рублей. С начала года было совершено 67 вылетов.

Напомним, что вертолет МИ-8, который используется для эвакуации пациентов, оборудован медицинским модулем. Он позволяет оказывать первую помощь уже на месте происшествия и готовить пациентов к транспортировке, проводить реанимацию и интенсивную терапию прямо во время полета. Больных сопровождает бригада врачей. В ее составе реаниматолог-анестезиолог, анестезист и профильный специалист (хирург, гинеколог, неонатолог или др.).