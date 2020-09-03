Алтайские педагоги приняли участие во всероссийской научно-практической конференции Фото: предоставлено пресс-службой

В конце августа завершилась третья всероссийская научно-практическая конференция Фондов Андрея Мельниченко, в которой приняли участие педагоги из Алтайского края. Конференция состоялась в онлайн-формате, при поддержке компаний ЕвроХим, СУЭК и СГК.

В конференции приняли участие более 700 учителей и преподавателей математики, физики, химии, информатики, робототехники и технического творчества из различных регионов России, а также ведущие отраслевые эксперты, признанные ученые, руководители крупнейших компаний страны и представители органов власти. В числе постоянных участников — педагоги Центра детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова» из Алтайского края.

Развитие системы дополнительного образования детей и подготовка достойной кадровой смены с ее закреплением в регионах — две ключевые темы конференции 2020 года. Обмен идеями и педагогическими практиками прошел в интерактивных условиях. Участники смогли не только поделиться своими достижениями, методическими наработками и проблемами, но и познакомиться с современными образовательными технологиями работы с одаренными детьми, найти решения насущных вопросов и обозначить дальнейшие планы сотрудничества.

Свое видение сложившейся ситуации и ее перспектив представили исполнительный директор Фонда Андрея Мельниченко Александр Чередник, генеральный директор АО «СУЭК» Степан Солженицын, генеральный директор АО «МХК «ЕвроХим» Игорь Нечаев, заместитель министра образования и науки Кузбасса Любовь Голубицкая, ректор АлтГТУ имени И.И. Ползунова Андрей Марков, директор Центра общего и дополнительного образования ИО НИУ ВШЭ Сергей Косарецкий, руководитель программ направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив Екатерина Пустынская, член-корреспондент РАН, директор ИОНХ РАН Владимир Иванов, член международного комитета ISEF по оценке исследовательских проектов Генри Дисстон-младший и другие.

По итогам конференции эксперты сошлись во мнении, что одна из ключевых общих тенденций — внимание к естественно-научному образованию. Также отметили, что крупным компаниям необходимо поддерживать развитие талантливых детей и инвестировать в будущее поколение. Важность трудоустройства выпускников спикеры также не оставили без обсуждения. По их мнению, подготовка кадров технического вуза не возможна без взаимодействия студентов с предприятиями, обладающими большой материальной базой и кадровым потенциалом.