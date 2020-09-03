Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 3 сентября 2020 года составило 11 908

За минувшие сутки в крае выявлено 64 новых случая инфицирования Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 3 сентября 2020 года увеличилось еще на 64 случая и составило 11 908.

По данным оперативного штаба региона, по состоянию на сегодняшний день на лечении остаются 890 человек, из них в госпиталях находятся 740 пациентов, амбулаторно наблюдаются врачами еще 150 пациентов. Тяжелобольных – 121, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 37.

Помимо этого выздоровели 85 человек. Таким образом, общее число вылечившихся составило уже 10 667. А вот выявили за минувшие сутки 64 новых инфицированных. Их них на Барнаул приходятся 34 случая, на Рубцовск - 9, Славгород – 4, Алейск, Зональный район – по 3 заболевших, Заринск, Поспелихинский район – по 2 заболевших, Алейский, Бийский, Волчихинский, Змеиногорский, Топчихинский, Угловский, Шелаболихинский районы – по 1 заболевшему.

Помимо этого на два случая увеличилась печальная статистика. Из них один случай гибели пациента произошел непосредственно от коронавируса, второй – по иной причине. Таким образом, общее число жертв среди инфицированных составило на сегодняшний день 351 человек.

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