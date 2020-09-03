Барнаульский клуб «Горизонт» отправляется в автомотопробег до Крыма

Путешественники проедут 13 тысяч километров Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Ветераны автомотоклуба «Горизонт» из Барнаула отправляются в пробег по стране, где финальной точкой путешествия станет Республика Крым.

Свой марш-бросок они посвящают сразу нескольким значимым датам - посвящают 75-летию Победы , 40-летию своего клуба и 175-летию Русского географического общества. Технику готовят семь человек. Они-то и отправятся в путешествие. За 31 день им предстоит преодолеть более 13 тысяч километров дороги.

- В группе маститые туристы: из них - трое Заслуженные путешественники России, два Мастера спорта! – говорит организатор пробега Виктор Пантыкин.

По пути движения они намерены встретиться со своими соратниками - мототуристами Уфы, Оренбурга, Ростова-на-Дону, Краснодара, Сочи, Феодосии, Ялты, Тулы, Калуги, Москвы, Твери, Елабуги, Екатеринбурга, Омска, Новосибирска…

- Помимо былых воспоминаний с друзьями - соперниками по бывшему СССР и отдыхом на Черном море планируется посещение знакомых исторических мест России: панорамы Сталинградского, Прохоровского, Бородинского сражений, Мамаева кургана, Сапун горы, четырех городов – героев и десяти городов воинской славы, музей Ивана Поддубного в Ейске, технический музей в Тольятти и подводных лодок в Балаклаве, дом - музей Антона Чехова в Ялте, родины Константина Циолковского , Георгия Жукова, Ивана Айвазовского и Льва Толстого, - продолжает Виктор Пантыкин.

Помимо этого туристы намерены побывать на могилах своих дедов, павших на полях сражений Великой Отечественной войны, а также почтить память ушедших от нас мототуристов.