Почти 45 млн рублей выделили для выплаты соцработникам Алтая

Распоряжение о выделении средств подписал Михаил Мишустин Фото: Анна СЕМИНА

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном выделении Алтайскому краю 44,8 миллиона рублей. Эти деньги предназначены в качестве стимулирующих выплат для работников учреждений соцобслуживания.

- Средства направят работникам краевых государственных учреждений социального обслуживания, которые работают с инфицированными коронавирусом и людьми из группы риска. Стимулирующие выплаты предусмотрены за особые условия труда и дополнительную нагрузку, - сообщает официальный сайт Алтайского края.

Напомним, в нашем регионе в особом (закрытом) режиме работают 34 учреждения стационарного социального обслуживания. Постоянно в них проживают почти пять тысяч человек. За ними ухаживают 750 сотрудников.

По информации министерства соцзащиты, в качестве выплат стимулирующего характера соцработникам перечислили без малого 90 млн рублей.