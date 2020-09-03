В Барнауле обсудили ход подготовки к этапу Кубка мира по гребле

Количество участников Кубка мира до 1,5 тысяч человек вместе с тренерами и обслуживающим персоналом Фото: Анна СЕМИНА

В среду, 2 сентября, в Барнауле состоялось совещание по подготовке второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Его провел глава города Вячеслав Франк.

Соревнования пройдут в следующем году, с 20 по 23 мая на гребном канале.

- На территории Барнаула пройдет масштабное спортивное мероприятие с участием спортсменов со всего мира. Ожидаемое количество участников вместе с тренерами, спортивными судьями и персоналом обеспечения спортсменов - до полутора тысяч человек. Предполагается, что зрителей, желающих посмотреть соревнования, будет не менее 20 тысяч человек, - отметил Вячеслав Франк. - Наша задача - достойно представить город Барнаул, создать комфортные условия для гостей столицы Алтайского края и горожан.

Заслушав доклады он в свою очередь дал профильным комитетам указание войти в составы рабочих групп при министерстве спорта региона, тем самым обеспечив эффективное межведомственное взаимодействие.

- Нам необходимо разработать и утвердить план действий, обеспечить его выполнение, определить ответственных. Предстоит очень большая и ответственная работа, - подчеркнул глава города.

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Если еще несколько месяцев назад этап Кубка мира в Барнауле был под большим вопросом - на это пытались повлиять мировые санкции, политика, пандемия и прочее - то сейчас напротив, уверенность, что все пройдет - 100%-я (подробнее)