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В центре Барнаула загорелся деревянный частный дом

Черный столб дыма было видно за несколько километров
Татьяна ГейнрихТатьянаГейнрих
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Пожар произошел по адресу Пролетарская, 79.

Пожар произошел по адресу Пролетарская, 79.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В центре Барнаула загорелся деревянный дом. Пожар произошел по адресу Пролетарская, 79. Черный столб дыма было видно за несколько километров.

На месте работают спасатели. Фото: Анна Бодагова

На месте работают спасатели. Фото: Анна Бодагова

Здание загорелось около восьми часов вечера. В доме два этажа, на данный момент в нем никто не проезжает. Общая площадь возгорания около 100 квадратных метров составляет около 100 квадратных метров.

Дом нежилой и неэкспулатируемый, однако совсем близко находятся другие частные дома, в которых проживают люди. В данный моменты на месте работают пожарные.

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