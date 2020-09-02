В центре Барнаула загорелся деревянный частный дом

Пожар произошел по адресу Пролетарская, 79. Фото: Олег УКЛАДОВ

В центре Барнаула загорелся деревянный дом. Пожар произошел по адресу Пролетарская, 79. Черный столб дыма было видно за несколько километров.

На месте работают спасатели. Фото: Анна Бодагова

Здание загорелось около восьми часов вечера. В доме два этажа, на данный момент в нем никто не проезжает. Общая площадь возгорания около 100 квадратных метров составляет около 100 квадратных метров.

Дом нежилой и неэкспулатируемый, однако совсем близко находятся другие частные дома, в которых проживают люди. В данный моменты на месте работают пожарные.