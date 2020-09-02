В Заринске завод «Русская кожа» простаивает уже год

Министр промышленности Алтайского края Вячеслав Химочка. Фото: скриншот с видео

Завод «Русская кожа» в Заринске так и не начал работать. Осенью 2019 года предприятие якобы запустил производство, но это было лишь техническое открытие. По факту завод простаивает до сих пор. Об этом рассказал министр промышленности региона Вячеслав Химочка на онлайн-конференции 2 сентября.

Дело в том, что до сих пор у предприятия нет разрешения на ввод в эксплуатацию. Причина затянувшейся паузы – в ряде существенных недочетов, выявленных пожарной лабораторией. Все замечания должны быть устранены не позднее сентября этого года.

После всех работ над ошибками предполагается, что на производстве будут выпускать до 600 тонн изделий в месяц и трудоустроят туда более 140 работников. При этом Вячеслав Химочка заверил, что у «Русской кожи» не будет проблем ни с сырьем, ни с рынком сбыта, так как эти вопросы были проработаны в первую очередь.

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