В Барнауле рядом с ТЦ и спортклубом построят храм для христиан-баптистов

Эскиз проекта. Фото: комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула

Алтайские архитекторы одобрили строительство дома молитвы на ул. Энтузиастов, 71, пишет amic.ru. заказчиком выступает «Церковь евангельских христиан-баптистов "Единство"».

Проект храма разработала «Мастерская Золотова». Площадь здания будет 300 квадратных метров, рядом разместят несколько парковок, общей вместимостью на 20 автомобилей. Территорию озеленят и благоустроят.

Рядом с молитвенный домом будет четырехэтажный торговый центр, автосервис и спортклуб. Также на Энтузиастов, 75 разместят торгово-выставочный комплекс Он будет состоять из двух корпусов. Один – четырехэтажный с зеркальными фасадами, второй – двухэтажный.