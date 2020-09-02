В Алтайском крае медведь с утра пораньше проверил улья и принял ванну в озере

Медведь ни на кого не напал. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Рядом с селом Косиха была замечен медведь. Местные жители вживую его не видели, однако косолапый успел оставить следы.

Не предусмотрев, что на пасеке установлена камера специально для таких внезапных гостей, мишка попал на кадры. Фото разместили в паблике «Barnaul22». На фотографии он равнодушно проходит мимо ульев, непонятно – то ли уже полакомился, то ли приходил сюда для других целей.

А возле озера Огурцово с утра обнаружили его следы. По ним можно проследить, как зверь зашел в воду, принял «утреннюю ванну» и пошел дальше по своим медвежьим делам.

Напомним, ранее машинист поезда заснял медведя, бегущего вдоль путей на железнодорожной станции Аламбай в Алтайском крае, неподалеку от здания вокзала, причем это был уже не первый раз, когда в Заринском районе встречали медведя.

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