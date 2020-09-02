Жителей Алтайского края приглашают написать онлайн тест «Диктант Победы»

Написать тест можно на сайте и в специальном приложении для смартфонов Фото: Алтайского регионального отделения партии «Единая Россия»

В четверг, 3 сентября, в Алтайском крае состоится акция «Диктант Победы». Она призвана проверить ваши знания по истории Великой Отечественной войне.

Международный тест напишут в 75 странах. Такая возможность появилась за счет формата проведения акции – она состоится в онлайн среде. Для участия в «Диктанте Победы» необходимо в 18:00 зайти на сайт ДиктантПобеды.рф или установить одноименное приложение на свой смартфон и зарегистрироваться в нем. Чтобы было понятнее, на сайте можно пройти демо-версию теста.

- После написания теста можно будет получить сертификат участника международной акции, - говорят организаторы.

Как рассказали в Алтайском региональном отделении «Единой России», в диктанте от нашего региона примут участие более 7,5 тысяч человек. Помимо этого зарегистрированы и военнослужащие военных частей, расположенных в Барнауле, Бийске, Алейске, Славгороде, ЗАТО Сибирском, а также Топчихинском районе.

Отметим, всероссийский исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны проводится в рамках проекта «Единой России» «Историческая память» под девизом «Знать, чтобы помнить». В нем участвуют 1,5 млн человек из России и зарубежья. Проверить свои знания можно на сайте ДиктантПобеды.рф.