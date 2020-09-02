Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 2 сентября 2020 года составило 11 844

Тесты оказались положительными еще у 63 человек. Фото: Олег УКЛАДОВ

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили еще 63 заболевших коронавирусом. За весь период пандемии в крае заболели 11 844 человека.

Как сообщает региональный оперштаб, новые случаи зарегистрированы в Барнауле – 33 челшовека, в Бийске – шесть, в Первомайском районе – четыре, в Родинский район – три,в Заринске, Новоалтайске, Поспелихинском, Романовском, Шипуновском районах – по два заболевших, в Рубцовске, Славгороде, Бийском, Заринском, Зональном, Суетском, Угловском районах – по одному человеку.

Выздоровело за прошедшие сутки 80 пациентов. К сожалению, зарегистрировано еще пять смертельных случаев. Коронавирус стал причиной летального исхода только в одном из них. На сегодняшний день проходят лечение 913 человек, из них в госпиталях находятся 757 пациентов, амбулаторное лечение получают 156 пациентов.

Напомним, ранее сообщалось, что власти обсудят переход к третьему этапу снятия ограничений.

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