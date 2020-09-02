Алтай-Кокс поздравил школьников Заринска с Днем знаний Фото: предоставлено пресс-службой

Алтай-Кокс провел праздничные мероприятия ко Дню знаний во всех школах города. Почти 600 первоклассников Заринска получили подарки, и 130 родителей - материальную помощь в рамках акции «Соберем детей в школу».

1 сентября для школьников организовали праздничную программу с участием героев популярных мультфильмов. Все первоклассники Заринска получили подарочные наборы - акварельные краски, пластилин и книжки-раскраски «Завод глазами коксовичка» с историей родного города и завода.

Алтай-Кокс поздравил школьников Заринска с Днем знаний Фото: предоставлено пресс-службой

«Мы понимаем, насколько важно поднять настроение детям в условиях пандемии - устроить небольшой, но запоминающийся праздник, особенно для первоклассников, и дополнительно поддержать материально семьи наших сотрудников, - комментирует Александр Уманец, директор по персоналу и социальным вопросам Алтай-Кокса. – Пусть новый учебный год будет легким и интересным».

На Алтай-Коксе ежегодно проводят акцию «Соберем детей в школу». Единовременную выплату на подготовку к новому учебному году получили одинокие родители, многодетные семьи заводчан с детьми-школьниками, а также мамы и папы, которые воспитывают детей с ограниченными физическими возможностями.

В период пандемии COVID-19 Алтай-Кокс с помощью социального партнера НЛМК - благотворительного фонда «Милосердие» поддержал образовательные учреждения Заринска и района – передал бесконтактные термометры, защитные маски, перчатки и средства дезинфекции.