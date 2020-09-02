В честь 290-летия Барнаула проводят фотоконкурс

В Барнауле. Фото: Олег УКЛАДОВ

К 290-летию краевой столицы в Барнауле объявлен фотоконкурс. Он призван привлечь внимание горожан к истории, культуре, природе и общественной жизни родного города, сообщают в пресс-службе мэрии города.

Принять участие в акции может любой житель краевой столицы, прислав организаторам фотографию по одной из предложенных тематик. Всего их шесть: «Барнаул — столица мира», «Город Доблести», «Рабочие будни», «Талантлив во всем», «Город для жизни» и «Барнаул — город моего детства».

Кроме того, каждой номинации соответствует свой хештег: #столицамира, #доблестный, #рабочий, #талантлив, #городсказка, #городдетства. Свою фотоработу по выбранной тематике предлагают разместить и на личных страницах в социальных сетях, используя как хештег выбранной номинации, так и общие хештеги: #БарнаульскоеМО и #МойБарнаул.

Конкурс планируют провести в два этапа. До 10 сентября принимают работы. Ограничений по участию в номинациях и количеству фотографий нет. На втором этапе члены жюри подведут итоги. Призеров и обладателя гран-при наградят во время празднования 290-летия со дня основания Барнаула, соблюдая все предписания санитарных служб.

Подробнее об условиях участия в конкурсе можно узнать на официальном сайте города.