В барнаульском детском саду открыли дополнительную ясельную группу

К новому учебному году в садике сделали ремонт. Фото: Олег УКЛАДОВ

1 сентября в барнаульском детском саду №23 открыли ясельную группу. Ее назвали «Божьи коровки», сообщает пресс-служба городской администрации.

Раньше групп для самых маленьких в этом детском саду не было. Дети туда приходили только с двух лет. Теперь принимают малышей, которым исполнилось полтора года. Специально для новой группы отремонтировали спальню, игровую комнату и санузел.

– Я уже более десяти лет работаю с детьми разных возрастов, но с малышами всегда гораздо приятнее находиться, хотя и тяжелее, – рассказывает воспитатель Виктория Голубева. – Они только начинают знакомиться с окружающим миром, отрываясь от родителей и домашней обстановки. Поэтому советую мамочкам: настраивайтесь на положительные эмоции сами, не волнуйтесь, и ваш настрой обязательно почувствует сынок или дочка, тогда адаптация пройдет быстро и безболезненно для всех.

Всего к новому учебному году в детских садах Барнаула подготовили более 400 дополнительных мест для малышей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Санитайзеры и спецрасписание: как будут работать школы Алтайского края в новом учебном году

В образовательных организациях ввели термометрию на входе и обработку помещений во время перемен (подробнее)