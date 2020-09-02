Жительницу Барнаула осудили за неуплату алиментов

Женщине дали шесть месяцем исправительных работ с удержанием из заработной платы в доход государства 5%.
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Барнауле женщине вынесли приговор за неуплату алиментов. Об этом сообщает пресс-центр прокуратуры Алтайского края.
Изначально женщину привлекли к административной ответственности и назначили ей обязательные работы. Видимо, это ее ничему не научило, и мать вновь перестала отдавать деньги и намеренно официально не трудоустраивалась и не оформлялась как безработная.
Общая сумма задолженности на данный момент составляет 800 тысяч рублей. Осужденная в полном объеме признала свою вину. Женщине дали шесть месяцем исправительных работ с удержанием из заработной платы в доход государства 5%. Наказание считается условным, установлен испытательный срок в один год.
Осужденная обязана в течении десяти дней с момента вступления приговора в законную силу встать на учет в уголовно-исполнительную инспекцию. Один раз в месяц приходить туда на регистрацию, не менять постоянного места жительства и работы без уведомления инспекции.
Приговор вступил в законную силу.
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