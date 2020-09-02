За время ковидных ограничений в Алтайском крае выросла безработица

Больше всего проблем с работой у жителей края в возрасте 35-39 и 20-24 лет. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае выросла безработица за время пандемии. Согласно статистике Алтайскрайстата в регионе зарегистрировано более 68 тысяч безработных за апрель – июнь 2020 года.

Уровень безработицы вырос на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Если в 2019 год этот показатель был 5,5%, то в этот «коронавирусный» он уже повысился до 6,2.

Больше всего проблем с работой у жителей края в возрасте 35-39 и 20-24 лет. В среднем, работу они ищут чуть больше полугода. Больше года решают проблему трудоустройства свыше 18% безработных.

Свыше половины людей, не имеющих работу, проживает в сельской местности.

Как показали материалы исследования, в Алтайском крае жители чаще всего ищут работу через друзей, родственников и знакомых. Только 18,6% обратились в службы занятости населения.

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