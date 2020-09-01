“Комсомолка” проводит пятый Всероссийский фотоконкурс «Россия, я люблю тебя!» Фото: Олег УКЛАДОВ

“Комсомольская Правда” вместе с компанией «Росгосстрах» в пятый раз проводит полюбившийся многим проект «Россия, я люблю тебя!». В прошлом году в кокнурсе участвовали 1200 работ, а голосовали — десятки тысяч человек, это был рекорд.

Как можно участвовать в конкурсе?

Принять участие в конкурсе, как и всегда, может любой желающий. Присылайте снимки с изображением своих любимых мест на территории России. Обязательно следует указать, что изображено на фотографии, а также где и когда она сделана. Также можно написать короткий рассказ о том, чем запомнилось место, которое вы сняли.

Фото разместят на сайте «Комсомолки» - kp.ru. Оценивать их будут два жюри: одно - народное, состоящее из читателей газеты и сайта, второе - профессиональное. Среди всех фотографий конкурса профессиональное жюри отберет лучшие работы.

Какие призы ждут победителей?

Победитель, выбранный профессиональным жюри, получит главный приз - сертификат на туристическую поездку по России. А победитель народного голосования, набравший наибольшее число голосов, и 11 финалистов, выбранных профессиональным жюри, получат сувенирную продукцию от «Росгосстраха» и книжные новинки от «КП».

Ждем ваши работы на сайте kp.ru с 27 августа по 25 сентября. Подведение итогов - 8 октября 2020.

На конкурс принимаются фотографии в формате jpg или jpeg, размер одного снимка – от 700 Кб до 5 Мб.

ВАЖНО! Принимая участие в конкурсе, вы подтверждаете, что согласны с условиями ПОЛОЖЕНИЯ О КОНКУРСЕ

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