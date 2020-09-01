Виктор Томенко побывал на линейке в барнаульской школе №53

Виктор Томенко. Фото: Олег УКЛАДОВ

1 сентября на торжественную линейку в школе №53 пришел губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Он поздравил педагогов, школьников и их родителей с новым учебным годом.

– Педагоги Алтайского края - это люди, которые по праву заслужили звание настоящих профессионалов, людей, искренне преданных своему делу. Даже в сложной ситуации в конце учебного года они обеспечили престижность школьного образования, – отметил губернатор.

Виктору Томенко показали, как устроен образовательный процесс в профильных инженерных и правоохранительных классах. Учителя показали губернатору инженерно-технологический комплекс с собственным кванториумом. Педагоги продемонстрировали современное оборудование для проведения опытов в кабинете биологии и химии, также в школе работает сенсорная комната, которая помогает сохранить психологическое здоровье школьников.

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Об этом сообщил Вячеслав Франк (подробнее)