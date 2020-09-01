Жительница Барнаула хотела вернуть любимого и отправила “гадалке” более 40 тысяч рублей

Деньги.
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Барнауле женщина хотела вернуть возлюбленного и перевела крупную сумму незнакомке, представившейся гадалкой.
Как рассказала “Комсомольской правде – Барнаул” Анастасия Карпова, помощник прокурора Железнодорожного района, потерпевшая нашла в одной из соцсетей объявление об оказании магических услуг.
Женщина была расстроена из-за расставания с любимым молодым человеком. Чтобы вернуть его она решила прибегнуть к помощи “гадалки”. Недолго думая, жительница краевой столицы связалась с “ясновидящей”, которая пообещала ей возврат мужчины за определенную плату.
Так называемая ведунья стала каждый день выманивать деньги. Она говорила о необходимости покупки определенных материалов, потому что на мужчине лежала порча. Следовало укрепить обряд, требовалось все больше денег. Женщина перечисляла их на указанный счет и в итоге потеряла более 40 тыс. рублей.
Любимый так и не вернулся к жительнице краевой столицы, она обратилась в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Жительницу Барнаула обманули при покупке билетов на отдых
Женщина потеряла 60 тыс. рублей (подробнее)