Жительница Барнаула хотела вернуть любимого и отправила “гадалке” более 40 тысяч рублей

Деньги. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле женщина хотела вернуть возлюбленного и перевела крупную сумму незнакомке, представившейся гадалкой.

Как рассказала “Комсомольской правде – Барнаул” Анастасия Карпова, помощник прокурора Железнодорожного района, потерпевшая нашла в одной из соцсетей объявление об оказании магических услуг.

Женщина была расстроена из-за расставания с любимым молодым человеком. Чтобы вернуть его она решила прибегнуть к помощи “гадалки”. Недолго думая, жительница краевой столицы связалась с “ясновидящей”, которая пообещала ей возврат мужчины за определенную плату.

Так называемая ведунья стала каждый день выманивать деньги. Она говорила о необходимости покупки определенных материалов, потому что на мужчине лежала порча. Следовало укрепить обряд, требовалось все больше денег. Женщина перечисляла их на указанный счет и в итоге потеряла более 40 тыс. рублей.

Любимый так и не вернулся к жительнице краевой столицы, она обратилась в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.

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