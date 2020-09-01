На Алтае мужчины под покровом ночи собирали коноплю

Конопля. Фото: пресс-службы МВД по Республике Алтай

В Республике Алтай полицейские задержали двух жителей села Акташ, которые около трех часов ночи, находясь в урочище Калбак-Таш Онгудайского района, собирали коноплю, пишет региональное управление МВД.

Правоохранители изъяли у мужчин изъяли два пакета с веществом растительного происхождения, которое передали для исследования экспертам.Выяснилось, что вещество является наркотическим – это марихуана общей массой 930 грамм.

Подозреваемых доставили в отделение полиции, где они пояснили, что заготавливали марихуану для собственного потребления.

– В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренного ч. 2 статьи 228 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере», – резюмировали в ведомстве.

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