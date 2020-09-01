Более 35 тысяч жителей Алтайского края поставили прививки от гриппа

Вакцинация.
Фото: Олег УКЛАДОВ
С 21 августа в Алтайском крае проходит предсезонная прививочная кампания по иммунизации населения против гриппа. Ее будут проводить в течение 10 календарных недель и завершат до 30 октября, пишет минздрав региона.
За 10 дней прививку в крае поставили 35109 человек. Вакцинацию проводят отечественным препаратом Совигрипп, и, по, мнению специалистов, лучший способ защитить себя и близких от гриппа – своевременно сделать прививку.
– Поскольку организм человека на протяжении месяца после вакцинации вырабатывает необходимые защитные антитела и подготавливается к наступлению периода повышения заболеваемости, оптимальным временем для прививки является конец августа – начало сентября, - отметила Ирина Переладова, главный эпидемиолог Алтайского края.
Напомним, иммунизацию против гриппа планируют провести в короткие сроки. В частности, как и ранее, это будут делать в поликлиниках и на рабочих местах, сформируют выездные бригады.
Особое внимание уделят сотрудникам социальных учреждений, транспортной отрасли и работникам организаций, которые активно взаимодействуют с людьми.
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