Алтайские единороссы поздравили жителей региона с Днем знаний Фото: Алтайского регионального отделения партии «Единая Россия»

В связи с пандемией 1 сентября в школах Алтайского края не проводят массовых линеек. Депутаты «Единой России» поздравили школьников и студентов, а также их преподавателей с Днем знаний в новом формате. Многие заранее подготовили видеоролики и опубликовали их на сайтах и в социальных сетях.

“Главное, чтобы форма не затмевала содержание”

– Мы живем в цифровую эпоху, в которой все стремительно меняется, я помню, как мы писали на доске мелом, а сегодня становится все больше школ, где имеются интерактивные доски, а у ребят – электронные дневники. Главное, чтобы в наш современный век форма не затмевала содержание. Традиционный процесс обучения, где важную роль играет именно учитель, а не только компьютер или обучающая программа, остается самым нужным и востребованным, – отметил депутат фракции «Единая Россия» Государственной Думы Олег Быков.

“Знания – основа прогресса и процветания общества”

Свое поздравление с Днем знаний в соцсетях опубликовал и член Генерального совета партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы от Алтайского края Даниил Бессарабов.

– В современном мире знания – основа прогресса и процветания общества. И только упорным трудом, старанием можно добиться поставленных целей и достичь успеха, - подчеркнул он.

К поздравлениям присоединился депутат Государственной Думы Николай Герасименко

– День знаний – это, несомненно, главный праздник всей системы российского образования. Пусть новый учебный год принесет всем стабильность и удовлетворение от работы и учебы, новые профессиональные успехи и достижения!.

В своем аккаунте в Facebook жителей края поздравил секретарь Регионального отделения «Единой России» Александр Романенко.

– Искренне желаю всем педагогам и преподавателям, ученикам и студентам успешной работы и учебы, уверенности в своих силах, новых свершений и ярких открытий!, – написал он.

Отметим, что через интернет свое поздравление студентам и преподавателям Алтайского государственного университета передала депутат Госдумы, член Президиума Регионального политсовета партии Наталья Кувшинова. Также она посетила линейку в школе №136 в Барнауле.

Поздравили лично

Некоторые депутаты посетили школы, где 1 сентября торжественные линейки проводили на свежем воздухе.

Алтайские единороссы поздравили жителей региона с Днем знаний Фото: Алтайского регионального отделения партии «Единая Россия»

Так Депутат Государственной Думы, член Президиума РПС Валерий Елыкомов отвел своего внука Макара в первый класс и поздравил с Днем знаний учащихся и коллектив гимназии №22 Барнаула.

– Для меня этот день – особенный, потому что в мою родную 22-ю школу, в которой учился сам, окончили сыновья Илья и Алексей, сегодня я привел в 1 класс внука Макара. Пусть у него будут такие учителя, как мои учителя: Розалия Михайловна Сойхер и Нелли Сергеевна Климова.

Алтайские единороссы поздравили жителей региона с Днем знаний Фото: Алтайского регионального отделения партии «Единая Россия»

А студентов и преподавателей Алтайского государственного института культуры поздравил депутат фракции «Единая Россия» в Госдуме, член Президиума РПС Иван Лоор. Сразу после торжественного собрания, для студентов провели публичную лекцию «Культура - как стратегический ресурс развития нации».

– Выпускники АГИК прославляют Алтайский край не только в Сибири, стране, и далеко за его пределами. И секрет высокого уровня культуры региона - во многом благодаря этой высокопрофессиональной кузнице кадров. Обращаясь сегодня к первокурсникам я скажу так: вы - счастливые люди, прошли непростой конкурс и будете учиться в одном из самых престижных учебных заведений региона и Сибири, - сказал парламентарий.

Кроме того, Александр Романенко, в рамках рабочего визита в район, поздравил с Днем знаний школьников и преподавателей Калманской средней школ.