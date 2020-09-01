В Барнауле родители младшеклассников не будут платить за накрывание столов

В столовой. Фото: Олег УКЛАДОВ

Родители барнаульских учеников 1-4 класса теперь не будут оплачивать расходы за накрывание столов, появится компенсация. Об этом мэр города Вячеслав Франк сообщил 1 сентября, когда находился в школе №55, на мероприятии, посвященном Дню знаний

Напомним, в соответствии с поручением президента Владимира Путина, в Барнауле к новому учебному году приняты меры для обеспечения бесплатного горячего питания учащихся 1-4 классов. Однако ранее, часть расходов, например, накрывание столов, все равно оплачивали родители ,пишет пресс-служба мэрии города.

– В городском бюджете предусмотрены средства на оплату за накрывание столов в столовой для учащихся 1-4 классов. Ежемесячно это составит порядка 1,5 млн. рублей, – сказал глава города.

Ранее мы сообщали, что в Барнауле около 37 тысяч учеников начальных классов будут получать бесплатное питание в новом учебном году. Как сообщили в городской администрации, на эти цели Алтайский край получил субсидию из федерального бюджета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Губернатор Томенко поручил сохранить выплаты малоимущим семьям в Алтайском крае

Эти деньги можно будет направить на подготовку детей к школе (подробнее)