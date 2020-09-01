Губернатор Томенко поздравил жителей Алтайского края с Днем знаний

В этом году в Алтайском крае 280 тыс. ребят придут в школы. Фото: Олег УКЛАДОВ

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил педагогов, школьников и их родителей с Днем знаний. Видео он разместил в своем аккаунте Instagram.

– Школьные годы – это прекрасная пора в жизни каждого человека. Школа не только дает знания, но и помогает выработать ответственность и дисциплину, научиться достигать целей и справляться с трудностями, дарит дружбу, которую мы проносим через всю нашу жизнь, – сказал губернатор.

Он добавил, что 1 сентября – радостный и волнующий праздник для всех – детей, родителей и педагогов. В этом году в Алтайском крае 280 тыс. ребят придут в школы, первоклашек почти 31 тысяча. Получать высшее и среднее-специальное образование будут еще 100 тысяч молодых людей.

– Мы, взрослые, волнуемся за всех вас. Желаем вам интересной и успешной учебы. Помогать и заботиться о вас будут самые лучшие учителя и наставники, преданные своей профессии и искренне любящие своих учеников. Пусть новый учебный год сложится успешно. Желаю всем школьникам и студентам настойчивости в получении знаний и высоких результатов в учебе. Учителям и преподавателям – мудрости и терпения. А родителям – больше поводов для радости за своих детей. С праздником вас! С Днем знаний, – добавил Виктор Томенко.

Отметим, что вопреки слухам и домыслам алтайские школьники 1 сентября все же сядут за парты, а не за мониторы своих домашних компьютеров. Дистанционное образование пока останется запасным вариантом. Подробнее здесь.

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