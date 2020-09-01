Надпись «Барнаул орденоносный» вновь появится в краевой столице

Мэр Барнаула и другие эксперты пришли к выводу, что восстановить конструкцию в том виде, в котором она существовала, невозможно. Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Жители краевой столицы определят место размещения надписи «Барнаул - Орденоносный». Об этом глава города Вячеслав Франк заявил во время выездного совещания на территории МБУ «Автодорстрой», где сейчас хранятся демонтированные буквы, пишет пресс-служба мэрии города.

Мэр Барнаула и другие эксперты пришли к выводу, что восстановить конструкцию в том виде, в котором она существовала, невозможно. Ее планируют обновить с применением современных материалов и технологий.

– Мы планируем воссоздать надпись «Барнаул – Орденоносный» и Орден Октябрьской Революции с применением современных материалов и технологий. Что касается ее размещения, то мы предлагаем горожанам предложить несколько мест в городе, а потом путем голосования всем вместе его выбрать. Важно сохранить идентичность надписи, – сказал Вячеслав Франк.

На сайте города и в социальных сетях разместят основные параметры надписи: длина, ширина и высота конструкции, чтобы барнаульцы могли сориентироваться и предложить место ее размещения. Как только его выберут, появится эскизное решение и проект.

Мэр Барнаула отметил, что конструкцию планируют установить уже через год, ко Дню города.