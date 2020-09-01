Барнаулец украл у бабушки ноутбук

Мужчина дал признательные показания и сказал, что сдал украденный ноутбук в ломбард. Фото: Олег УКЛАДОВ

Пожилая жительница Барнаула вернулась домой и заметила, что у нее пропал ноутбук. Женщина обратилась в полицию, сообщает краевое управление МВД.

Правоохранители не обнаружили следов взлома. Вскоре они выяснили, что неизвестный проник в квартиру через входную дверь, воспользовавшись ключом. По подозрению в совершении преступления задержали 37-летнего внука потерпевшей. Известно, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.

Мужчина дал признательные показания и сказал, что сдал украденный ноутбук в ломбард, но полученные деньги потратить не успел. Правоохранители изъяли ноутбук и вернули пенсионерке.

– В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину», – отмечают в ведомстве.

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