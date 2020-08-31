Барнаулец взял напрокат палатку и пропал

35-летняя хозяйка имущества обратилась в отдел полиции Центрального района УМВД России по городу Барнаулу. Фото: ОЛЕКСЮК Иван

В Барнауле мужчина взял напрокат 4-местную палатку, набор кемпинговой мебели и многоугольный шатер, а потом пропал: в назначенный срок арендатор не вернул инвентарь и перестал выходить на связь.

35-летняя хозяйка имущества обратилась в отдел полиции Центрального района УМВД России по городу Барнаулу.

- Она рассказала, что в магазин пришел молодой человек и взял в аренду имущество на два дня – 4-местную палатку, а потом перестал выходить на связь, - сообщает пресс-служба краевого управления МВД.

Жулика быстро вычислили, оказалось, что это ранее судимый 23-летний житель краевой столицы. Когда к парню пришли опера, тот во всем признался и сказал, что уже продал палатку со всем прочим неизвестным лицам. В отношении него возбудили уголовное дело о мошенничестве.