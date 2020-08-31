Двух молодых угонщиков, позарившихся на «Жигули» в Новоалтайске, будут судить

Сейчас дело направлено в суд. Фото: Олег УКЛАДОВ

Двух молодых, горячих и не сильно дальновидных парней 17-ти и 19-ти лет будут судить за угон лохматой «Семерки» по статье 166 УК РФ.

Как пишет Следственный комитет по Алтайскому краю, июньским вечером два парня приметили на одной из улиц автомобиль. Решили прокатиться, попытались завести, но потерпели фиаско.

- После неоднократных неудачных попыток завести автомобиль обвиняемые руками вытолкали машину на другой участок местности, после чего скрылись, - сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе предварительного следствия собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором города Новоалтайска обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, рассказала старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева