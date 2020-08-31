Туриста на вертолете эвакуировали на Алтае

Эвакуация пострадавшего туриста Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай

В воскресенье, 30 августа, в Республике Алтае пострадавшего туриста эвакуировали на вертолете.

Информация о пострадавшем поступила в Главное управление ГУ МЧС России по региону от руководителя зарегистрированной туристической группы из Новосибирска. Он рассказал, что во время прохождения маршрута в районе «Каменной избы» Усть-Коксинского района, местный 30-летний житель получил травму спины и не может передвигаться самостоятельно.

Так как это труднодоступная для автомобильного транспорта местность, на помощь пострадавшему направили вертолет Центра медицины катастроф. Мужчину доставили в республиканскую больницу в Горно-Алтайске, где в настоящее время он получает медицинскую помощь.

В главке МЧС отмечают, что для того чтобы вовремя получить помощь спасателей, перед выходом в горы необходимо зарегистрировать группу. Сделать это отправив заявку на электронную почту ведомства. Подробная инструкция имеется на сайте.