Селянка из ревности зарубила топором сожителя

Обвиняемая настаивала на версии, что сожитель хотел ее задушить, но сторона обвинения опровергла ее показания Фото: Олег УКЛАДОВ

34-летняя жительница села из Шипуновского района Алтайского края отправится за решетку за убийство своего сожителя.

Драма разыгралась в апреле этого года в одном из сел района. В тот день женщина вместе со своим сожителем распивали алкоголь.

- В ходе застолья мужчина сообщил, что хотел бы уехать в другой населенный пункт, где живет его новая семья, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

В этот момент в женщине проснулась ревность, и избавиться от этого чувства она не смогла. В порыве ярости она схватила топор и с десяток раз ударила им потерпевшего по голове и шее. Травмы оказались не совместимые с жизнью.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». На этапе предварительного следствия женщина свою вину признала лишь частично. Она утверждала, что сожитель хотел ее задушить. Однако следствием опровергнута эта версия.

Суд признал селянку виновной в умышленном убийстве и назначил ей 7,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.