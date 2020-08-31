Барнаульский хоккеист Андрей Свечников намерен продлить контракт с «Каролиной»

Андрей Свечников до конца сезона будет играть в "Каролине", а после него намерен продлить контракт Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Воспитанник барнаульского хоккея Андрей Свечников обдумывает вариант продления контракта с «Каролиной Харрикейнз». Медицинское обследование показало, что его недавняя травма не представляет опасности, так что оснований для приостановки переговоров нет.

- Я открыт, - цитирует слова Свечникова официальный сайт НХЛ. - Я думаю, что агент сделает свою работу, а я ему говорю, что не хочу ничего другого, пока она не будет сделана. Он мне скажет, когда все будет готово. А я об этом просто не хочу беспокоиться.

Напомним, контракт 20-летнего форварда с «Каролиной» был рассчитан на три года. По состоянию на сегодняшний день остался еще один год. В середине августа спортсмен во время матча получил травму и у наставника команды был страх, что игроку придется долго восстанавливаться, но как показала МРТ, все более чем хорошо и вскоре Андрей должен вернуться в строй.

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