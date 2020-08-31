19-летняя девушка прокутила деньги барнаульца, который потерял карту

Сейчас против девушки возбуждено уголовное дело по пункту «г» ч. 3 ст. 158 УК. Фото: Олег УКЛАДОВ

Фартовая 19-летняя жительница Барнаула нашла телефон, в чехле которой лежала банковская карта и сняла с нее 94 тыс. рублей. Но счастье оказалось скоротечным, девушку нашли и возбудили уголовное дело.

Карточка принадлежала 36-летнему жителю, который отдыхая на озере со своими друзьями, потерял телефон. Мужчина решил попробовать самостоятельно найти гаджет.

- Вместе с таксистом они осмотрели салон автомобиля, затем проследовали на пляж озера, однако потерянное имущество так и не нашли. Тогда потерпевший позвонил на «горячую линию» банка и собирался заблокировать карту. Выяснилось, что к этому времени с нее тремя операциями была снята вся сумма - 94 000 рублей. Мужчина сразу обратился в полицию, - сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Оперативники быстро нашли, кто присвоил себе находку, а заодно телефон и остатки денег – 51 тыс. рублей. Сейчас против девушки возбуждено уголовное дело по пункту «г» ч. 3 ст. 158 УК (Кража, совершенная с банковского счета).