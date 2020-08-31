Алтайских энергетиков могут оштрафовать на полмиллиона рублей за рекламу на квитанциях

Прямой запрет на размещение рекламы на платежных документах за услуги ЖКХ содержится в правилах предоставления коммунальных услуг населению и в законе о рекламе Фото: Олег УКЛАДОВ

Компания АО «Алтайэнергосбыт» может заплатить от 100 до 500 тыс. рублей штрафа за рекламу на квитанциях. Нарушения выявили в региональном УФАС после жалобы жителей Рубцовска.

Все дело в том, что на обратной стороне платежного документа была размещена информация о проводимой акции «Электронный счёт киловатты принесёт! Получите шанс выиграть 100 кВт*ч* примите участие до 31 июля». Рекламу увидели более 300 тыс. человек.

Антимонопольщики пришли к выводу, что информация направлена на привлечение внимания к стимулирующему мероприятию и побуждает потребителей электроэнергии в срок оплачивать услуги, мотивируя возможностью получения бесплатных кВТ, это является рекламой.

- Прямой запрет на размещение рекламы на платежных документах за услуги ЖКХ содержится в правилах предоставления коммунальных услуг населению и в законе о рекламе, - пишет региональное УФАС.

Энергетики уверяют, что объявление является справочно-информационным и напечатана с целью информирования потребителей об альтернативных способах оплаты электроэнергии с учетом эпидемиологической обстановки в крае, а не продвижения услуг.

Сейчас рассматривается вопрос о привлечении компании к административной ответственности.