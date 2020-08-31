Клещи почти отошли, но продолжают покусывать жителей Алтайского края

ри исследовании клещей в 4,9% случаев обнаружен вирус клещевого энцефалита Фото: Олег УКЛАДОВ

Клещи не дремлют. В Алтайском крае от присасываний подлых паразитов пострадали 139 человек. Это только те, кто принесли впившихся злодеев в Роспотребнадзор. В реальности таких людей может быть больше.

Всего за этот сезон на укусы насекомых пожаловались 9,6 тыс.человек. У 18 из них подтвердился энцефалит. Получается, опасным был каждый 536-й клещ. Но в реальности, опасность еще меньше – все-таки многие не обращают на насекомых должного внимания. А ведь кроме энцефалита они переносят еще боррелиоз. Правда, он вполне себе успешно лечится антибиотиками.

- При исследовании клещей в 4,9% случаев обнаружен вирус клещевого энцефалита, в 11,8% клещей – наличие возбудителя иксодового клещевого боррелиоза. Всем пострадавшим от присасывания зараженных клещей проведено профилактическое лечение, заболевших клещевыми инфекциями среди них нет, - сообщает ведомство.