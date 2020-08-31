Минприроды Алтайского края проверит озеро с погибшей рыбой и химическим запахом

Министерство природных ресурсов и экологии проверит озеро Горькое-Перешеечное в Егорьевском районе. Местные жители и отдыхающие пожаловались в социальных сетях на появившийся химический запах и погибшую рыбу.

Берега и вода покрыты налетом и пеной, не исключено, что кто-то мог слить в воду опасные отходы. Как сообщает Тасс, ведомство направило к озеру экологического инспектора.

Озеро Горькое-Перешеечное известно своими лечебными грязями, которые используют для оздоровления нервной системы, органов дыхания, опорно-двигательного аппарата.

Напомним, ранее барнаульцы жаловались на то, что неизвестные снова слили отходы в реку – Пивоварка в Барнауле в очередной раз изменила свой цвет. Эта ситуация повторяется из года в год, но, похоже, толку от проводимых проверок немного. Специалисты берут пробы, подтверждают факт загрязнения, но реальных мер по пресечению этого, очевидно, нет.