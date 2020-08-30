На Алтае в Обь выпустили более 300 сазанов

Мальки сазана.
Фото: пресс-службы администрации Барнаула
В Алтайском крае в Обь выпустили 315 сазанов. Как сообщают в Минприроде региона, это обязательное мероприятие, которое призвано компенсировать вред, наносимый водным ресурсам. Рыба погибает в результате деятельности предприятий, связанных с добычей песчано-гравийных смесей, ремонтом и строительством мостов, укреплением береговых линий.
Рыбу выпускали за старым мостом у северного порта в поселке Восточный. Причем это место выбрали вовсе не случайно.
– С пологого берега удобно плавно направить рыбу в реку. Из спецмашины по специальны лоткам сазан с потоком воды попадает в русло реки. Там сейчас безопасно – хищник (щука, окунь, судак) ушел в протоки набирать жир для зимовки, – сообщают в ведомстве.
Молодь выращивали в специально предназначенных для этого питомниках. Через год эта рыба уже подрастет и войдет в промысел.
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