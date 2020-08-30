В первый день открытия охоты в Алтайском крае утонул охотник

На воде нашли пустую лодку. Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

29 августа, в первый день открытия охоты, в Алтайском крае утонул мужчина вместе с ружьем. Об этом сообщает паблик «Инцидент Рубцовск».

В сообщении говорится о том, что он выпал из моторной лодки, некоторое время барахтался, но спасти его не успели.

Информацию об инциденте «Толку» подтвердили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю. Спасатели рассказали, что в настоящее время ищут 44-летнего мужчину, которые приехал на охоту и во время езды на лодке выпал из нее.

– В воде обнаружена пустая лодка. К поискам привлечены спасатели Рубцовска и полиция, проводятся оперативно-следственные мероприятия, – сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее на Алтае нашелся пропавший грибник. Как выяснилось, 32-летний собиратель подвернул ногу, поэтому не смог вернуться засветло. Ему пришлось заночевать в лесу.

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