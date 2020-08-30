В Барнауле горели заброшенные гаражи рядом со школой

В воздух поднимался столб густого черного дыма. Фото: скриншот с видео
29 августа в Барнауле произошел пожар в гаражном кооперативе. О происшествии сообщили в паблике «Инцидент Барнаул».
Огнем охватило заброшенные гаражи, расположенные на улице Бабуркина. Рядом с ними, на Павловском тракте, находится школа №102. По словам очевидцев, в пожаре виноваты подростки, которые подожгли там мусор и убежали. На видео видно, как густой черный дом поднимается в небо.
В комментариях подписчики отмечают, что эти гаражи никому не нужны и пожар там происходит не в первый раз.
Напомним, ранее стало известно, что в Алтайском крае перед судом предстанет уроженец Узбекистана, который в корыстных целях застрелил двух мужчин и сжег вместе с машиной их тела в Первомайском районе.
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