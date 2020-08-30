1 сентября на церкви в Новоалтайске заработает декоративная подсветка

Свято-Георгиевская церковь. Фото: официальный сайт Новоалтайска

Фасад Свято-Георгиевской церкви в Новоалтайске украсили светодиодными светильниками. Их включат 1 сентября, сообщает пресс-служба администрации города.

На протяжении многих лет территория храма в темное время суток была не освещена. Совместно с предпринимателями администрация города установила по периметру церкви шестнадцать современных светодиодных светильников.

– Декоративная подсветка церкви создаст неповторимую атмосферу ночного города, подчеркнет достоинства здания храма, хорошо осветит близлежащую территорию, – пишут на сайте администрации.

Все работы успели выполнить в кратчайшие сроки, оборудование уже протестировали.

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