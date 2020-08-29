Со страницы в Инстаграме губернатора.

Алтайский край подписал соглашение о сотрудничестве с МГУ. Предполагается, это поможет повысить качество образовательных услуг в регионе и подготовки специалистов для всех сфер экономики и социальной сферы. Об этом губернатор края Виктор Томенко написал в своем Инстаграме.

- Сегодня состоялись две большие встречи в ведущих образовательных учреждениях России - группе компаний «Просвещение» и в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова. С руководством этих организаций мы подписали документы о сотрудничестве по различным направлениям, наша общая цель – повысить качество образовательных услуг в Алтайском крае, готовить высококлассных специалистов для всех сфер экономики и социальной сферы, - пишет Томенко.

Речь идет о меморандуме «О создании научно-образовательного консорциума «Вернадский – Алтай». По словам Томенко, научно-образовательные консорциумы откроют для края новые возможности сотрудничества с ведущими научными организациями страны и высокотехнологичными компаниями, чтобы использовать передовые достижения образования, науки и технологий для развития Алтайского края.