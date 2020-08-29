Закладчиков из Новосибирска задержали в Барнауле

Сейчас против них возбужденного уголовное дело по пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК. Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульские полицейские задержали двух закладчиков из Новосибирской области - 37-летнего мужчину и 36-летнюю женщину. Гастролеры-оптовики делали закладки в Октябрьском районе города.

Их заметили ППС-ники, которые задержали их в ходе досмотра обнаружили восемь свертков с неизвестным веществом. Экспертиза подтвердила, что это синтетический наркотик. Также в ходе осмотра места жительства сотрудники полиции изъяли ещё 20 свертков, приготовленных для дальнейшей реализации, сообщает пресс-служба регионального МВД.

- В ходе допроса подозреваемые признались, что наркотические средства они приобретали через интернет для дальнейшей перепродажи посредством так называемых закладок, - пишет главк.

Сейчас против них возбужденного уголовное дело по пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК. Санкция статьи подразумевает лишение свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет.