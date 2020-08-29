Пропавший на Алтае грибник с бородой найден

Ранее сообщалось, что грибник ушел в лес от улицы Центральная в Лесной Поляне. Фото: ОЛЕКСЮК Иван

Нашелся пропавший грибник. Он самостоятельно вышел в село Костяки Первомайского района. Оказалось, 32-летний собиратель подвернул ногу. Поэтому не смог вернуться засветло. Ему пришлось заночевать в лесу.

- Почему-то не слышал ночью, что его ищут. Утром ноге стало полегче, выбрел в поселок Костяки, - рассказал глава Сибирского сельсовета Олег Боронин.

Ранее сообщалось, что грибник ушел в лес от улицы Центральная в Лесной Поляне в сторону Кислухинского заказника и газопровода, в пятницу, 28 августа и не вернулся.

- Земляки, у нас опять потерялся грибник, житель поселка Лесная Поляна. Молодой мужчина, полный, с бородой, невысокого роста. Живёт у нас недавно. В лес за грибами пошел впервые. Ушел за грибами вчера в 15.00, - писали односельчане в социальных сетях с просьбой рассказать возможных свидетелей о его местонахождении.