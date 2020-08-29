Бывший налоговик с Алтая вывел почти 4 млн рублей государственных денег по хитрой схеме

Сумма причиненного ущерба по делу составила более 4 млн. рублей. Фото: Олег УКЛАДОВ

В суд направлено дело в отношении теперь уже бывшего налоговика, который придумал, как по хитрой схеме выводить государственные деньги. Он подбирал людей, которые имеют право на возврат налогового вычета, без их ведома подавал заявление, а деньги выводил через третьих лиц.

Всего ему вменяют 27 эпизодов, которые, по данным следствия, он совершил с 2011 по 2012 года. Кстати, для своих действий он использовал компьютеры коллег. Он знал их пороли и вносил сведения в программу. Потом оставалось только ждать, пока деньги упадут на счет.

- Сумма причиненного ущерба по делу составила более 4 млн. рублей. На имущество обвиняемого наложен арест на общую сумму свыше 900 тыс. рублей. Прокурора города в порядке ст.44 УПК предъявлен гражданский иск о взыскании ущерба причиненного преступлением. Степень вины и меру ответственности обвиняемого определит суд, - сообщает прокуратура.